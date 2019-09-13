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Teknofest nerede yapılacak?

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST teknoloji ve havacılık tutkunları tarafından merak konusu oldu. Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016’dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’19), TEKNOFEST bu yıl 17-22 Eylül'de kapsamında gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen TEKNOFEST İSTANBUL'a 550 binin üzerinde ziyaretçisi katılmış ve rekor kırılmıştı. Peki, Teknofest nerede yapılacak?

13 Eylül 2019 Cuma 22:18
Teknofest nerede yapılacak?

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST teknoloji ve havacılık tutkunları tarafından merak konusu oldu. Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016’dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’19), TEKNOFEST bu yıl 17-22 Eylül'de kapsamında gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen TEKNOFEST İSTANBUL'a 550 binin üzerinde ziyaretçisi katılmış ve rekor kırılmıştı. Peki, Teknofest nerede yapılacak?

Teknofest nerede yapılacak?

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST yaklaşıyor. Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016’dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’19), TEKNOFEST kapsamında 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST kapsamında İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kurulan dikey rüzgâr tüneli platformunda, vatandaşlar havada serbest uçuş yaptı. Yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücüyle insanları havaya kaldıran platforma, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

Hangi yarışmalar düzenlenecek?

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar, uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra, roket, insansız sualtı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor.

TEKNOFEST 2019 kapsamında Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Yarışması, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve Take Off yarışmaları düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 22:18
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