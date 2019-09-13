İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ne zaman 2019'da ne zaman gerçekleşeceği teknoloji ve havacılık tutkunları tarafından merak konusu oldu. ürk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016’dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’19), TEKNOFEST kapsamında gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl düzenlenen TEKNOFEST İSTANBUL'a 550 binin üzerinde ziyaretçisi katılmış ve rekor kırılmıştı.Peki, TEKNOFEST ne zaman 2019?

TEKNOFEST ne zaman 2019?

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST yaklaşıyor. Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) 2016’dan bu yana her yıl düzenlediği Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’19), TEKNOFEST kapsamında 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST kapsamında İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kurulan dikey rüzgâr tüneli platformunda, vatandaşlar havada serbest uçuş yaptı. Yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücüyle insanları havaya kaldıran platforma, vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.