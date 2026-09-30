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Teknoloji TEKNOFEST Güneydoğu’da milli İHA rüzgarı: Bayraktar AKINCI’nın şovu hayran bıraktı
Teknoloji

TEKNOFEST Güneydoğu’da milli İHA rüzgarı: Bayraktar AKINCI’nın şovu hayran bıraktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda kapılarını açan TEKNOFEST Güneydoğu’da, Türkiye’nin yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar AKINCI alanda gösteri uçuşu yaptı.Bayraktar AKINCI’nın manevralarını büyük bir hayranlıkla izleyen vatandaşlar, gökyüzündeki o tarihi anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılarak kayıt aldı.

Festival alanını dolduran binlerce vatandaş, gökyüzündeki yerli İHA'nın sergilediği uçuşu büyük bir ilgi ve merakla takip etti. Özellikle alandaki gençler, Bayraktar AKINCI'nın manevralarını ıslık çalarak ve büyük bir hayranlıkla izledi. Vatandaşlar, gökyüzündeki o tarihi anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarılarak kayıt aldı.

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