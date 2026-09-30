Süresiz nafaka resmen iptal edildi!

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz yoksulluk nafakası verilmesine ilişkin düzenlemeyi iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk Medeni Kanunu'nda (TMK) boşanma davalarının en çok tartışılan konularından biri olan süresiz yoksulluk nafakası kuralına yönelik tarihi bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, nafakanın süresiz talep edilebilmesini sağlayan kanun hükmünü iptal etti. İptal kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı.

ANTALYA'DAKİ MAHKEMENİN BAŞVURUSUYLA BAŞLADI

Süreç, Antalya 12. Aile Mahkemesinin Türk Medeni Kanunu'nun yoksulluk nafakasını düzenleyen 175. maddesinin iptali için AYM'ye başvurmasıyla başladı. Başvuruyu esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, 4 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında kararını verdi.

Mevcut kanun hükmü; boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan tarafın, kusurunun daha ağır olmaması şartıyla, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka talep edebilmesine imkan tanıyordu. AYM, maddede yer alan "süresiz olarak" ibaresini oy çokluğuyla iptal etti.

9 AYLIK GEÇİŞ SÜRESİ BELİRLENDİ

AYM, iptal hükmünün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte doğabilecek hukuki boşlukların önüne geçmek amacıyla bir geçiş planı hazırladı. Yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yeni bir yasal düzenleme yapabilmesi için 9 aylık geçiş süresi tanındı.

Hukuki kaynaklar, bu 9 aylık süreçte mevcut süresiz nafaka hükmünün uygulanmaya devam edeceğini belirtiyor. Dolayısıyla karar, mevcut nafakaların bugünden itibaren otomatik olarak sona erdiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Ancak tanınan sürenin dolması ve yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesindeki "süresiz olarak" ifadesi hukuk düzeninden tamamen çıkarılmış olacak.

SÜRESİZ NAFAKA SİSTEMİNE 1988 YILINDA GEÇİLMİŞTİ

Eski Medeni Kanun'un ilk dönemlerinde yoksulluk nafakası en fazla bir yılla sınırlandırılmıştı. Ancak 1988 yılında çıkarılan 3444 sayılı Kanun ile bu sınırlandırma kaldırılarak nafakanın süresiz olarak istenebilmesinin önü açıldı.

2001 yılında yürürlüğe giren mevcut 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu da bu süresiz kuralı koruyarak günümüze kadar taşıdı. AYM'nin kararı sonrası, yaklaşık 38 yıldır uygulanan süresiz nafaka sisteminin yerine gelecek yeni kuralları TBMM önümüzdeki 9 ay içinde şekillendirecek.