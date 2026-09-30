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Dünya Trump şov! Yapay zekanın adı değişti
Dünya

Trump şov! Yapay zekanın adı değişti

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Trump şov! Yapay zekanın adı değişti

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı kararname, federal kurumların resmi iletişiminde “yapay zeka” yerine “süper zeka” teriminin kullanılmasını öngörüyor. Teknoloji şirketleriyle imzalanan ayrı mutabakatta ise sistemlerin güvenliği için kontrol ve denetim taahhütleri yer aldı.

Beyaz Saray’ın yayımladığı bilgi notuna göre, ABD’de bakanlık ve kurumların teknolojiye ilişkin kullandığı terminoloji değişiyor. Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle resmi yazışmalar, kamuoyu duyuruları, politika belgeleri ve yasal nitelik taşımayan tüm evraklarda “süper zeka” ve İngilizce “Super Intelligence” ifadesinin kısaltması olan “SI” kullanılacak.

Kararname ayrıca Başkanın Bilim ve Teknoloji Danışmanına bu teknolojinin mevcut durumunu yansıtan bir "süper zeka" tanımı hazırlaması talimatı veriyor.

Trump teknoloji liderleriyle imzaladığı belgeyi paylaştı

Öte yandan Trump, önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle imzaladıkları belgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Trump ile "Beyaz Saray Süper Zeka Mutabakatı" başlıklı belgeyi imzalayan Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Anthropic CEO'su Dario Amodei, Meta CEO'su Mark Zuckerberg, OpenAI Başkanı Greg Brockman, xAI CEO'su Elon Musk ve Nvidia CEO'su Jensen Huang, sorumlu teknoloji geliştirmeye yönelik taahhütlerde bulundu.

Paylaşılan belgede, "ABD halkı ve dünya için olumlu bir gelecek inşa etmek amacıyla, her şirketin kendi teknolojisini güvenli bir şekilde ve müşteriler ile kamuoyunda güven inşa edecek bir yolla geliştirmekten sorumlu olduğuna inanıyoruz." ifadesine yer verildi.

Şirketlerin uygulaması gereken kontrol ve denetimler sıralandı

Bu durumun öncü modelleri eğiten ve dağıtan her şirketin, teknolojilerinin amaçlandığı gibi davranmasını ve herhangi bir sorunun derhal tespit edilip çözülmesini sağlamak için sağlam iç süreçlere ve kontrollere sahip olmasıyla başlayacağı vurgulanan belgede, şirketlerin uygulaması gereken kontrol ve denetimler sıralandı.

Belgede, söz konusu adımların her şirkete, müşterilerine ve kamuoyuna teknolojinin amaçlandığı gibi çalıştığına dair güven vereceğinin altı çizildi.

Şirketlerin sistemlerinin güvenliğini artırmak amacıyla standartlar ve en iyi uygulamaları belirlemek için düzenli olarak toplanacağı aktarılan belgede, "Zamanla, bu adımları yasalara veya yönetmeliklere dönüştürmek mantıklı olabilir. Bunun şirketlerden talep edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu kontrolleri ve denetimleri uygulamanın herkes için güvenli bir gelecek sağlamada kritik olduğuna inanıyoruz ve her bir şirketimiz bunu yapmaya kararlıdır." ifadeleri kullanıldı.

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