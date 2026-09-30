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Dünya İran'da aradığını bulamadı! Trump güçsüz ülkeye yükleniyor
Dünya

İran'da aradığını bulamadı! Trump güçsüz ülkeye yükleniyor

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İran'da aradığını bulamadı! Trump güçsüz ülkeye yükleniyor

Trump yönetimi, Küba’ya yönelik bazı seyahat izinlerini kaldırırken finansal işlem yasaklarını genişletti. Yeni düzenlemeler, bağımsız Kübalı girişimcilerin banka hesaplarını da kapsıyor.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinin (OFAC) açıkladığı değişikliklerle Küba’ya seyahat ve ülkeyle bağlantılı para transferlerinde yeni kısıtlamalar getirildi. Düzenleme, mesleki toplantılardan eğitim gezilerine, bankacılık işlemlerinden özel sektör girişimcilerinin hesaplarına kadar uzanıyor.

Eğitim amaçlı Küba seyahatlerinin ise akredite ABD lisans veya lisansüstü eğitim kurumları, bunların öğrencileri ve belirli eğitim faaliyetlerini yürüten tam zamanlı daimi çalışanlarına ilişkin istisna dışında, ABD yargı yetkisine tabi bir kuruluşun himayesinde gerçekleştirilmesi ve neredeyse tüm yolcuların sponsor kuruluşun bir temsilcisiyle birlikte seyahat etmesi zorunluluğu getirildi.

Daha önce izin verilen "halklar arası" eğitim amaçlı grup seyahatlerine de artık izin verilmezken, 30 Eylül'den önce uçak bileti alımı gibi işlemlerini başlatmış kişilerin söz konusu seyahatlerinin izin kapsamında kalacağı belirtildi.

Bankacılık kısıtlamaları getirildi

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı ve Küba ordusu ile güvenlik güçleriyle bağlantılı kuruluşların yer aldığı "Küba Kısıtlılar Listesi"ndeki kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı finansal işlemler yapılması yasaklandı.

Bankacılık kuruluşlarının, Küba veya Küba vatandaşının menfaat sahibi olduğu ve ABD dışında başlayıp ABD dışında sona eren "U-Dönüşü" (U-Turn) işlemlerini gerçekleştirmesine yönelik izin de kaldırıldı. Bankalara bu işlemleri bloke etmek yerine doğrudan reddetme yetkisi verildi.

Ayrıca bankaların, bağımsız özel sektör girişimcisi olan Küba vatandaşları için banka hesabı açması veya bu hesapları sürdürmesi yasaklandı.

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