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Tarih 30 Eylül 1964: Mustafa Halim Özyazıcı'nın vefatı (XX. yüzyılın büyük Türk hattatı)
Tarih

30 Eylül 1964: Mustafa Halim Özyazıcı'nın vefatı (XX. yüzyılın büyük Türk hattatı)

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30 Eylül 1964: Mustafa Halim Özyazıcı'nın vefatı (XX. yüzyılın büyük Türk hattatı)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Hattat Mustafa Halim Özyazıcı’yı hayırla yâd ediyoruz.

14 Ocak 1898’de İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Mustafa Abdülhalim’dir. Esekapısı İbtidâî Mektebi’nde ve daha sonra Haseki’deki Gülşen-i Ma’arif Rüşdî Mektebi’nde okudu. Mektebin yazı hocası olan Hâmid Aytaç’tan sülüs ve nesih, Ferîd Bey’den de dîvânî ve rık’a dersleri aldı. Mezun olduktan sonra Sanayi-i Nefîse Mektebi’nin hâk ve resim şubesine girdi.



Ertesi sene, yeni açılmış olan Medresetü’l-hattatîn’e kaydoldu. Burada Hasan Rızâ Efendi ve Kâmil Akdik’ten yeniden sülüs ve nesih, Tuğrakeş İsmâ’il Hakkî Altunbezer’den celî sülüs ve Hulûsî Yazgan’dan da ta’lik meşketti. Medresetü’l-hattatîn’den 27 Eylül 1918’de şahâdetnâme aldıktan sonra Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girdi.



Askere alınınca Matbaa-i Askeriye hattatlığına tayin edildi. Bilahare Evkaf Matbaası’nın hattatlığı da uhdesine verildi.

Cumhuriyet’in ilanı üzerine terhis edilince Bâb-ı Âlî civârında bir yazıhâne açtı. Bir aralık Devlet Matbaası hattatlığını da yaptıysa da, harf inkılâbı ile bırakmak zorunda kaldı. Mısır’a yerleşme isteği de reddedilince yazıhânesini kapatarak Tepebağı’ndaki evine çekildi.



Dileyenlere yazı yazdığı ve daha ziyade bağıyla ilgilendiği bu dönemdeki yazılarına; “Ketebehü Hâlim sâbıkan hattat hâlen bağıbân- Eski hattat, hâlen bostancı Halim yazdı” anlamına gelen (ketebe) imzasını kaydetti. Aslında Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin hayatın içinden bir özetiydi. İstanbul Üniversitesi’nden mezun olanlara verilen diplomaları da yazdı.



1940’lı yıllarda başlayan eski eserlerdeki restorasyon çalışmaları esnasında, bazı yapılardaki eski yazıların yenilenmesine memur edildi. Bu çalışmaları sayesinde 1948’te Güzel Sanatlar Akademisi’nin hocaları arasına girdi. Bu arada Hac fârizasını de ifâ etti. Akademi’den 1962’de emekli olduktan sonra çalışmaların Zeytinburnu’ndaki evinde devam eden Mustafa Halim Özyazıcı, evine giderken geçirdiği bir trafik kazası neticesinde yaralanmış, bir müddet hasta yattıktan sonra 30 Eylül 1964’te vefât etmiş olup Kozlu Mezarlığı’nda medfundur.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

XX. yüzyılın en büyük Türk hattatlarından biri olan Mustafa Halim Özyazıcı, vefatının yıl dönümünde sanat dünyamızda ve kalplerimizde derin bir saygıyla yâd ediliyor. 30 Eylül 1964 yılında dar-ı bekaya irtihal eden bu büyük usta, arkasında sadece mürekkep ve kâğıt değil, İslam yazı sanatının asırları aşan asaletini ve ruhunu bırakmıştır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan köprüde, hat sanatının geleneksel zincirinin kopmamasını sağlayan en güçlü halkalardan biri şüphesiz ki onun adanmışlığı olmuştur. Mustafa Halim Özyazıcı, sadece bir sanatkâr değil, aynı zamanda harflere can veren, yazıya estetik bir ruh üfleyen bir gönül insanıydı. Levhalarından cami kubbelerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada, onun kamış kaleminden dökülen her hat, adeta birer medeniyet vesikasıdır. Zorlu dönemlerde bu kıymetli mirası korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına sergilediği azim, onu sadece kendi döneminin değil, tüm zamanların örnek şahsiyetlerinden biri kılmıştır. Onun eserlerindeki akıcılık, kusursuz nizam ve estetik derinlik, hat sanatına bakışı şekillendiren birer mektep vazifesi görmeye bugün de devam etmektedir. Bugün bizlere düşen vazife, bu muhterem ve merhum şahsiyetin bizlere bıraktığı estetik ve kültürel mirasa sahip çıkmaktır. Yaşadığı döneme çalışmalarıyla ve eşsiz eserleriyle damga vuran Halim Efendi, gökkubbede hoş bir seda bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Vefatının bu müstesna yıl dönümünde büyük hattat Mustafa Halim Özyazıcı’yı rahmetle, minnetle ve hayırla yâd ediyoruz. Mekanı cennet, makamı âli olsun.
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