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Spor
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O takım ortaya çıktı: Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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O takım ortaya çıktı: Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Galatasaray'da canları sıkacak bir gelişme daha yaşandı.

#1
Foto - O takım ortaya çıktı: Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, savunma hattına bir takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda dünyaca ünlü yıldızı gündemine almıştı. Ancak Cimbom'un hedefindeki isme dünya devinin talip olduğu öne sürüldü.

#2
Foto - O takım ortaya çıktı: Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Sarı-kırmızılılar, 4 Eylül'de sona eren yaz transfer döneminde 5 takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından hem ara transfer hem de yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

#3
Foto - O takım ortaya çıktı: Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de stoper transferi...

#4
Foto - O takım ortaya çıktı: Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Sarı-kırmızılıların stoper tandemini oluşturan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, sezona istenilen gibi bir başlangıç yapamadılar.

#5
Foto - O takım ortaya çıktı: Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı stoperle ocak ayında temasa geçerek yeni sezon için anlaşma sağlamak istediği öne sürülmüştü.

#6
Foto - O takım ortaya çıktı: Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

35 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınına göre Real Madrid, Virgil van Dijk ile ilgileniyor.

#7
Foto - O takım ortaya çıktı: Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Fotomaç'a göre deneyimli savunma oyuncusunun sezon sonunda bedelsiz olarak transfer edilebilecek olması, İspanyol devi için cazip olduğu belirtildi.

#8
Foto - O takım ortaya çıktı: Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Haberde Van Dijk ile Real Madrid ile Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Inter Miami'nin de ilgilendiği kaydedildi.

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