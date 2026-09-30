O takım ortaya çıktı: Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip
Galatasaray'da canları sıkacak bir gelişme daha yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da canları sıkacak bir gelişme daha yaşandı.
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, savunma hattına bir takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda dünyaca ünlü yıldızı gündemine almıştı. Ancak Cimbom'un hedefindeki isme dünya devinin talip olduğu öne sürüldü.
Sarı-kırmızılılar, 4 Eylül'de sona eren yaz transfer döneminde 5 takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından hem ara transfer hem de yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de stoper transferi...
Sarı-kırmızılıların stoper tandemini oluşturan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, sezona istenilen gibi bir başlangıç yapamadılar.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı stoperle ocak ayında temasa geçerek yeni sezon için anlaşma sağlamak istediği öne sürülmüştü.
35 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basınına göre Real Madrid, Virgil van Dijk ile ilgileniyor.
Fotomaç'a göre deneyimli savunma oyuncusunun sezon sonunda bedelsiz olarak transfer edilebilecek olması, İspanyol devi için cazip olduğu belirtildi.
Haberde Van Dijk ile Real Madrid ile Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Inter Miami'nin de ilgilendiği kaydedildi.
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