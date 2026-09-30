TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da açıldı, GAP Havalimanı'nda on binler kuyruğa girdi

Türkiye'nin en büyük teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST, "TEKNOFEST Güneydoğu" organizasyonuyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda kapılarını açtı. Festivalin ilk gününde alanda insan seli oluştu; Şanlıurfa halkının yanı sıra çevre illerden gelen on binlerce teknoloji tutkunu, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.

Milli teknoloji hamlesi vizyonuyla düzenlenen festivalde alana giren çocuklar, özellikle hava araçlarına yoğun ilgi gösterdi ve araçların önünde bol bol fotoğraf çektirdi.

Resmi açılış saat 14.00'te, Solotürk öğleden sonra uçacak

İlk günün takviminde sahne hazırlık ve video gösterimlerinin ardından T-70 Paraşüt Atlayışı, Bayraktar Akıncı gösteri uçuşu, Paramotor Gösteri Uçuşu, S-70 Bayrakla Selamlama Uçuşu, S-70/CH47/ATAK Pasaj Geçişi, S-70 Jandarma Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu ve Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu yer alıyor. Gün içinde sahnede bilim şovları da izlenebilecek.

Festivalin resmi startı, saat 14.00'te düzenlenecek açılış seremonisiyle verilecek. Öğleden sonraki bölümde SH-70 Fastrope Gösterisi, T-129 ATAK Gösteri Uçuşu, NF-5 Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu, Baykar TB2 AI Gösteri Uçuşu, S-70/CH47 Komando Harekatı, Hürjet ve Kaan Müzikali ile F-16 Solotürk Gösteri Uçuşu gökyüzünde olacak. İlerleyen saatlerde SH-70 Paraşüt Atlayışı ile T-70 Gösteri Uçuşu da takip edilebilecek.

Akşama doğru ana sahne etkinlikleri sürecek. İkinci bir bilim şovunun ardından Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa sahne alacak; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tiyatrosunun "İlk Işıktan Geleceğe" oyunu ve Sosyal Nod Bilgi Yarışması ile ilk gün programı tamamlanacak.

191 bin metrekarelik alanda Göbeklitepe Deneyim Alanı

Toplam 191 bin metrekarelik açık alanda kurulan festivalde dijital simülasyon alanları, eğitici atölyeler ve planetaryum gösterileri yer alıyor. Şanlıurfa'nın tarihî mirasına atıfta bulunarak hazırlanan Göbeklitepe Deneyim Alanı da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Giriş ücretsiz, dijital kayıt şartı var

Yetkililer, 4 Ekim'e kadar her gün 09.00-19.00 saatleri arasında kapılarını açacak festival için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu, ancak girişlerin hızlandırılması adına dijital ziyaretçi kaydının önceden yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de kentin farklı noktalarından havalimanına ücretsiz otobüs seferleri düzenliyor. Yoğun katılımın festival boyunca katlanarak artması bekleniyor.