TEKNOFEST, gençleri inovasyonla buluşturuyor

Yarışma, fizik ve matematik gibi temel bilimlerden mühendisliğe kadar geniş bir spektrumun ilgi alanına giren biyolojik sistemlerin teknolojik uygulamalarını kapsıyor.



Lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği ‘Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nın fikir kategorisinde takımlardan biyoteknoloji alanında özgün çalışmalar yapılması bekleniyor. Proje kategorisinde ise ekiplerden biyoteknoloji alanında yaptıkları çalışmaları prototip ürünlere dönüştürmeleri talep ediliyor.



Ödüller var



Başarılı gençler ödüllendirilecek. Proje kategorisinde birinci 17 bin TL, ikinci 12 bin TL, üçüncü ise 7 bin TL ödüle sahip olacak. Fikir Kategorisinde yarışan üniversiteli takımlardan birinci olan 15 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü 5 bin TL elde edecek. Lise takımlarının birincisi 12 bin TL, ikincisi 7 bin TL ve üçüncüsü 4 bin TL ödül kazanacak. TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenleniyor.