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Teknoloji TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışmasında ödül tutarları belli oldu!
Teknoloji

TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışmasında ödül tutarları belli oldu!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Yarışması’nda eğitim ve öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek çözümler üretecek genç beyinler yarışıyor. Eğitim ve öğretimde yerli ve millî ürünlerin geliştirilmesini hedefleyen yarışmaya ilk, orta, lise, ön lisans, lisans ve üzeri öğrencileri ile mezunları katılabiliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 20 Kasım 2022.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 16:14:00 -
TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışmasında ödül tutarları belli oldu!

Yeni Akit  Ankara

Gençlerden öğrenmede verimliliği en üst seviyede tutarak, öğrencilerin çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme platformlarında kullanabileceği bilgisayar destekli veya mobil kullanıma uygun çözümler üretmeleri önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alırken, prototip ürün, eğitsel yazılım, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon ve yenilikçi teknolojiler üzerinde projeler geliştirmeleri de bekleniyor.

TEKNOFEST gençlerin yanında

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarına katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için de pek çok imkân sunuyor. Yarışmalara katılan gençler Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor.

İşte dereceye gireceklere verilecek ödüller

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Eğitim Teknolojileri Yarışmasında da; ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki birincilere 30.000 TL, ikincilere 20.000 TL, üçüncülere 10.000 TL, üniversite seviyesindeki birinciye 40.000 TL, ikinciye 30.000 TL, üçüncüye ise 20.000 TL ödül verilecek.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST coşkusu üçe katlanıyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak. 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.

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