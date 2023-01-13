TEKNOFEST drone şampiyonasına başvurular için son viraj

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası yoğun bir ilgi görüyor. Drone yarışçılarının kıyasıya mücadele edeceği bu şampiyonada sizde yerinizi almak için acele edin. Başvuruların devam ettiği TEKNOFEST Drone Şampiyonası için son başvuru tarihi 15 Ocak 2023!

TEKNOFEST Drone Şampiyonası ile Havada Büyük Rekabet…

Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile ülkemizde 2017 yılından bu yana düzenlenen, 2019 yılından itibaren de TEKNOFEST kapsamına alınan STM yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda havada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu, İnsansız Hava Araçları Branşı bünyesinde, Gençlik Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından verilen sporcu lisansına sahip kişiler ve drone sporuna ilgi duyan herkes TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na bireysel başvuru ile katılabiliyor.

Bu yıl yine 3 etaptan oluşacak olan TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın birinci etabı 02-05 Mart tarihlerinde İzmir’de, ikinci etabı 16-19 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek. İki etap sonucunda en iyi puanı alan sporcular TEKNOFEST 2023 İstanbul’da gerçekleşecek olan Büyük Final’de yarışmaya hak kazanacak. Dereceye giren sporculardan birinciye 30.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye ise 10.000 TL ödül takdim edilecek. Ayrıca TEKNOFEST Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi yine TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup’ta ülkemizi temsil edecek.