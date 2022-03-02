TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvuru yapmak isteyen adaylar son başvuru tarihinin ne zaman ayın kaçı olduğunu araştırmaya başladı.

TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri başvurusu ne zaman sona erecek? TEKNOFEST başvurusu nasıl yapılır?

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri başvuru tarihinin uzatıldığı açıklandı. TÜBA'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, süre uzatımına ilişkin bilgi paylaşıldı. Buna göre, daha önce 4 Mart olarak belirlenen söz konusu ödül programına başvuru için son gün 7 Mart olarak revize edildi.

Türkiye Bilimler Akademisi'nden (TÜBA) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Genç nesiller arasında da bilim insanlığını özendirmek ve teşvik etmek amacıyla TÜBA 2019’dan bu yana TEKNOFEST’in önemli bir paydaşı haline geldi. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Geçtiğimiz yıl 125 doktora tezinin yarıştığı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü Programı’na olan ilgi Millî Teknoloji Hamlesi’nin bilimsel literatüre etkisini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Ödüle aday doktora tezlerinin nitelik olarak çok iyi bir noktada olması değerlendirme süreçlerimizi zorlaştırsa da bu durumdan oldukça memnunuz. Genç bilim insanlarımızın her zaman yanında olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.” dedi.

2021 TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödüllerinin sahiplerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 TEKNOFEST süresince İstanbul Atatürk Havalimanı’nda takdim edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bilim insanlarının 2022 yılı için Ödül Programı’na “Teknoloji ve Tasarım (Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Otonom Sistemler, Robotik ve Mekatronik Sistemler, Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Enerji, Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri, Hava, Uzay ve İnsansız Su Altı Sistemlerine Yönelik Teknolojiler) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Siber Güvenlik ve Kriptoloji dahil) ile Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri ve Biyoteknoloji alanlarında başvurular alınacak. Ayrıca Millî Teknoloji Hamlesi’nin Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları” konularını kapsayan Sosyal Bilimler alanındaki Türkiye kaynaklı tezleriyle başvurabileceğini söyledi ve “Akademi olarak programlarımızı, çalışmalarımızı ülkemizin bilimsel önceliklerini saptayarak sürdürüyoruz. TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri’ni bu öncelikleri gözeterek oluşturduk. Misyonumuz doğrultusunda; bilimin öneminin ülkemiz kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim insanlığını özendirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Ödül Programına TEKNOFEST yarışma alanlarına yönelik TÜBA tarafından her yıl açıklanan tematik konu başlıklarını içeren YÖK doktora tezlerinin yazarları bireysel olarak başvurabilirler. Başvurular ayrıca TÜBA Üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektörlükleri tarafından önerilme şeklinde de gerçekleşebilir. Dijital olarak yapılacak ödül başvurularının 2019-2020-2021 yıllarında yapılmış, bahsi geçen tanımlanmış özgün tematik konulara yönelik doktora tezlerinden oluşması şartı aranıyor. 2019 yılındaki tezleriyle başvuruda bulunmuş bilim insanları 2022 yılı için yeniden başvuru yapabiliyor. Ödül Programı kapsamında TEKNOFEST'in öncelikli alanları arasında sayılan konularda yapılan doktora tezleri bilimsel değerlendirme süreçleri sonucunda; birinci olan tez yazarına 30.000, ikinciye 25.000 ve üçüncüye ise 20.000 Türk Lirası ödül verilecek. Adaylar, başvuru formu, başvuru gerekçesi, Türkçe öz geçmişleri, ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri, tezin tam sureti, tezin YÖKSİS kayıt bilgileri ve tezden çıkan yayınların listesi ile tezin amacı, bilimsel etik izni, tezin yöntemi, tezin paydaşları, tezin yürütüldüğü enstitü bilgileri (tezin Türkiye’deki kurumlarda çalışıldığına ve yürüttüğüne dair belgelendirme) ile başvuru yapabilecekler.

Başvurular istenen bilgilerle birlikte [email protected] adresine e-posta yoluyla yapılabileceği gibi, dijital olarak harici bellek ile posta yoluyla Bayraktar Mahallesi, Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Çankaya Ankara adresine gönderilebilecek.