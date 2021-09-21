Uzun zamandır merakla beklenen TEKNOFEST başladı. Festivale gitmek isteyenler ise organizasyonun nerede yapıldığını, ulaşımın nasıl sağlandığını araştırıyor.

TEKNOFEST 2021 nerede ne zaman yapılacak?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21 Eylül'de başladı. Merakla beklenen TEKNOFEST 26 Eylül Pazar günü sona erecek. Festival İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Katılımcıların önceden mutlaka ziyaretçi kaydı yaptırması gerekiyor.

TEKNOFEST alanına nasıl gidilir?

Etkinliğe ulaşımla ilgi tavsiyelerde de bulunan Bayraktar, metronun bakım nedeniyle alana kadar gelmediğini, bu nedenle ring seferleri düzenleneceğini ifade etti. Bayraktar ayrıca 10 binin üzerinde bir araç park kapasitesinin ziyaretçiler için oluşturulduğunu bildirdi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da ring seferleri için Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca gün boyu ring seferleri olacağını belirtti.