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Aktüel TEKNOFEST 2020 katılımcısı öğrenciler, savunma alanındaki projelerini Bab'da tanıttı
Aktüel

TEKNOFEST 2020 katılımcısı öğrenciler, savunma alanındaki projelerini Bab'da tanıttı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:43:30 -
TEKNOFEST 2020 katılımcısı öğrenciler, savunma alanındaki projelerini Bab'da tanıttı

BAB (AA) - TEKNOFEST 2020 katılımcısı öğrenciler, savunma alanında tasarladıkları projeleri Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da tanıtma imkanı buldu.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020 katılımcıları, dün kendilerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldıkları söz üzerine, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab'ı ziyaret etti.

Soylu'nun misafiri olarak bulundukları Bab'da öğrencileri, Gaziantep Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri ve Jandarma komutanları karşıladı.

Vefa İnsansız Sistemler Takımı Alçak İrtifa 3'üncülüğü, Genç Mimar Sinan Vefa Takımı Yüksek İrtifa 2'nciliği, ULUCOPTER Takımı Tübitak İnsansız Hava Araçları Yarışması 2'nciliği kazanan yarışmacılar, ürettikleri roket ve insansız hava araçlarını tanıttı.

Geleceğin mühendisleri, askerlerle yemek yiyip, hazırladıkları videoları göstererek, projelerinin savunma alanında daha da ileriye gitmesi için çalışmalar yapacaklarını anlattı.

- Bakan Soylu'nun mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da toplulukla telekonferans görüşmesi yaptı.

Soylu, öğrencilerin Mehmetçik’le beraber olma talebini yerine getiren Gaziantep Valisi Davut Gül teşekkür etti.

Bakan Soylu, projelerin gelecek nesiller için çok önemli ve rol model olduğunu vurgulayarak, "Görüyorsunuz ki; Türkiye'nin yapacağı çok iş var ve sizlerin yapacağı çok iş var." dedi.

Geleceğin mühendisleri de projelerini Suriye’de tanıtma fırsatı veren Soylu’ya ve destekleri nedeniyle T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkürlerini iletti.

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