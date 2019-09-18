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TEKNOFEST 2019 ne zaman bitiyor?

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), ikinci gününde teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Fetsivali takip eden vatandaşlar TEKNOFEST 2019 ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Peki, Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2019 ne zaman bitiyor?

18 Eylül 2019 Çarşamba 21:10
TEKNOFEST 2019 ne zaman bitiyor?

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), ikinci gününde teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam ediyor. Fetsivali takip eden vatandaşlar TEKNOFEST 2019 ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtını merak ediyorlar. Peki, Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen TEKNOFEST 2019 ne zaman bitiyor?

TEKNOFEST 2019 ne zaman bitiyor?

Festivale katılmak isteyen 7'den 70'e çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren giriş bankoları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Katılımcılar da yarışmalar için hazırlıklarını tamamladı.

Festival alanına kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Festival kapsamında bugün, Yere Bağlı Balon Uçuşları etkinliği yapılacak.

Festival kapsamında, "10T Güvenlik Eğitimi", "Patentlerin Standart Haline Gelme Süreci ve Standart İçin Zorunlu Patentler" ve "Genler, Genomlar ve Sağlığımız" konulu seminerler düzenlenecek.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak. Ayrıca misafirler kendileri için inşa edilen çok sayıda sosyal donatı alanından faydalanabilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, ikinci günde de birçok etkinliğe sahne olacak. 17 Eylül'de başlayan ve tüm hızıyla devam eden festival 22 Eylül Pazar günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 21:10
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  • EdipEdip18 dk önce
    Oy kullanmam asla.Bu anlayışa tamamen karşıyım hiç şüphesiz.Ama bu yolu dava olarak görupte bu gün Erdoğan'i bırakanların bu fiili bir siyasi taktik değilse KESİNLİKLE BİR İHANETTİR.

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