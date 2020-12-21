Teknik Direktörün görevine son verildi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in görevine son verildiği duyuruldu.
Erzurumspor'da takımın başına geldiği zamandan beri galibiyet alamayan Hüseyin Çimşir'in görevine son verildiği bildirildi.
Erzurumspor'da görevine son verilen bir önceki teknik adam Mehmet Özdilek 9 puan ve 11 gollük performans sergilemişti. Hüseyin Çimşir'in Erzurumspor'u ise 4 maçta puan alamamasının beraberinde gol de atamadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaşmaya vardı.