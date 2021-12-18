Teknik direktörle yollar ayrıldı
Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kasımpaşa başında Süper Lig'de 7 maça çıkan Kutlu, 1 galibiyet almıştı.