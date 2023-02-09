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Spor Teknik direktörden korkutan açıklama! Flaş karar...
Spor

Teknik direktörden korkutan açıklama! Flaş karar...

TFF 3. Lig takımlarından Osmaniyespor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Başkanımıza da ulaşamıyorum; akrabaları enkaz altında. İnşallah güzel haberler gelir." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 16:28:00 - 2023-02-09 16:28:38
Teknik direktörden korkutan açıklama! Flaş karar...

TFF 3. Lig takımlarından Osmaniyespor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "Başkanımıza da ulaşamıyorum; akrabaları enkaz altında. İnşallah güzel haberler gelir." dedi.

TFF 3. Lig ekilerinden Osmaniyespor'un Teknik Direktörü Mustafa Özer, depreme dinlenme tesislerinde yakalandıklarını açıkladı.

Radyospor'da Salim Manav'a konuşan Özer, "İlk deprem anına Pozantı'da dinlenme tesislerinde yakalandık, sonrasında Osmaniye'ye gittik. Başkanımızın kafesinde ikinci depreme yakalandık.

"Bu şartlarda futbolu konuşmak çok yanlış"

Şu anda futbolcularımız şehir dışında ve psikolojileri çok kötü durumda. Bu şartlarda futbolu konuşmak çok yanlış.

"Başkanımıza ulaşamıyorum"

Başkanımıza da ulaşamıyorum; akrabaları enkaz altında. İnşallah güzel haberler gelir. Bugün birlik beraberlik günü, bir canı kurtaralım. Lütfen destek olalım" dedi.

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