  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Teknik Direktör'den ilk 11'e 5 yeni isim
Spor

Teknik Direktör'den ilk 11'e 5 yeni isim

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre Corendon Alanyaspor karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 17:46:00 -
Teknik Direktör'den ilk 11'e 5 yeni isim

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynadıkları İstanbulspor maçının 11'ine göre Corendon Alanyaspor karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor'u konuk ediyor. Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasının 11'ine göre Alanyaspor müsabakasında 5 değişikliğe gitti. Selçuk İnan; Bruma, Petretta, Mickeal Tirpan, Bersant Celina ve Koita'nın yerine Ryan Donk, Yasin, Aytaç Kara, Hajradinovic ve Ahmet Engin'e görev verdi.

Kasımpaşa, Alanyaspor maçına şu 11 ile başladı:

"Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Ryan Donk, Yasin Özcan, Hajradinovic, Aytaç Kara, Valentin Eysseric, Ahmet Engin, Ben Ouanes ve Mamadou Fall"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23