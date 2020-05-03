Teknik direktör Ümit Özat: Fenerbahçe'nin Maldini'si olurdum

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica'yı çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, fotomac.com.tr Instagram canlı yayınına konuk oldu. Özat, merak edilen soruları yanıtladı. 43 yaşındaki teknik adam tüm sorulara içtenlikle cevap verirken, flaş bir Fenerbahçe açıklamasında bulundu.

İşte Ümit Özat'ın açıklamaları

''Fenerbahçe'nin Maldini'si olurdum''

Bosna Hersek'den dönüş yaptık temelli, liglerin başlamasını bekliyoruz. Eski oyuncularım ile sürekli iletişim halindeyim.

Yurt dışında çalışmak ile yurt içinde çalışmak siyah ile gri kadar farklı ama herkesin balkanları görmesi, takip etmesi gerekir. Galatasaray'ın kulüp yapısı herkese örnek olmalı, hocasının arkasında sürekli oluyorlar.Fatih Hoca'dan sonra Lucescu geldiğinde şampiyon olamadı ama hocanın arkasında durdu ve başarılı oldu.

Fenerbahçe'de oynarken 3 asist yaptığım maçta bile maçtan sonra çıkıp 'Fenerbahçe'de sol bek sıkıntısı' var dediler.

Zaten çirkin bir adamım ama sarışın olsaydım, küpe taksaydım Fenerbahçe'nin Maldini'si olurdum.

Ben Fenerbahçe'de bir yerlere Ümit olarak, kaptan olarak gelmemeliyim. Ben orayı hakkederek gelmeliyim. Fenerbahçe'den ayrılırken, 'Bir gün Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev yapacağım' diye söz verdim ama bakalım. Futbolu oynamış, futbolun içinden gelmiş insanların futbolu yönetenlerin arasında olmaları gerekiyor.