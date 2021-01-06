Teknik Direktör, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevkine karar verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkine karar verdi.
TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor'un Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle İsmail Kartal'ın PFDK'ye gönderildiği bildirildi.