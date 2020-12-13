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Spor Teknik Direktör istifa etti
Spor

Teknik Direktör istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 23:19:00 -
Teknik Direktör istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinden sonra istifa etti.

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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