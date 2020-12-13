Teknik Direktör istifa etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinden sonra istifa etti.
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Ümit Özat hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.