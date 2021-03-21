Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.