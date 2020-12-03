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Spor Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ilk antrenmanına çıktı
Spor

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ilk antrenmanına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:00:28 -
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ilk antrenmanına çıktı

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı takım, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Konya'ya hareket edecek.

Antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

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