Teknik direktör hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0'la geçen ve 5 maçlık galibiyet hasretine nokta koyan Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku yaşanıyor. 61.saat'in son dakika haberine göre Avcı, ağır gribal enfeksiyona yakalandı. Tedavi altına alınan tecrübeli teknik adama öğlen saatlerinde serum takıldığı aktarıldı. Göztepe maçı için İzmir'e gidecek olan bordo mavililerde Avcı'nın durumu yarın belli olacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başlarken, resmi siteden paylaşılan antrenman fotoğraflarında Abdullah Avcı'nın olmaması dikkat çekmişti.

Ayrıca Trabzonspor'da bugün yapılan koronavirüs test sonularında A takım bünyesinde bulunan idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Karadeniz ekibinde futbolculara yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilirken takım içerisinde gribal enfeksiyon olduğu ve birkaç futbolcunun hastalandığı kaydedildi.