Teknik Direktör görevi bıraktı! Yarın açıklanması bekleniyor
Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştıran İlhan Palut üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra oyuncularla vedalaşarak görevini bıraktı. Sarı-kırmızılılarda Palut ile ayrılığın yarın resmen açıklanması bekleniyor.
Süper Lig’de evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe’de teknik direktör İlhan Palut devri sona eriyor.
Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor’a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı.
Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut’un istifa edeceği bildirildi.
Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.