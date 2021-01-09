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Spor Teknik Direktör görevi bıraktı! Yarın açıklanması bekleniyor
Spor

Teknik Direktör görevi bıraktı! Yarın açıklanması bekleniyor

Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştıran İlhan Palut üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra oyuncularla vedalaşarak görevini bıraktı. Sarı-kırmızılılarda Palut ile ayrılığın yarın resmen açıklanması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 20:28:00 -
Teknik Direktör görevi bıraktı! Yarın açıklanması bekleniyor

Süper Lig’de evinde Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe’de teknik direktör İlhan Palut devri sona eriyor.

Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor’a da kaybeden sarı-kırmızılılarda genç teknik adam maç sonu oyuncularla vedalaştı.

Yarın Başkan Mehmet Sepil ve yönetimle bir araya gelecek Palut’un istifa edeceği bildirildi.

Yönetimin de Palut konusunda resmi açıklama yapacağı ifade edildi.

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