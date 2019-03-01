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Teknik Direktör Ersun Yanal: Gelecek sezon son 50 yılın en iyi Fenerbahçe’sini izleteceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının son durumu gelecek sezona dair önemli açıklamalarda bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 14:29
Teknik Direktör Ersun Yanal: Gelecek sezon son 50 yılın en iyi Fenerbahçe’sini izleteceğiz

Ersun Yanal’ın keyfi yerine geldi. Takımın son şampiyon hocası yani ‘Kurtarıcı’ olarak göreve başlayan Yanal, beklediği ruhu Beşiktaş derbisinde gördü. Vodafone’daki derbide ilk yarıyı 3-0 geride kapatan takımın ikinci yarıda 3-3’ü yakalayıp hatta galibiyeti elinden kaçırması Fenerbahçeliler’in geleceğe yeniden umutla bakmasını sağladı. Nişantaşı’nda dostlarıyla buluşan Yanal, burada 4 saat oturdu ve takımla ilgili de konuşuldu. Dostlarıyla keyifli ve uzun bir sohbet gerçekleştiren Ersun Yanal oldukça neşeliydi. Derbideki stresini, kötü sonuçlardaki üzgün görüntüsünün izleri hocada bu kez yoktu.

''Son 50 yılın en iyi Fenerbahçe’sini izleteceğiz''

Tecrübeli çalıştırının, “Beşiktaş derbisinde takım olduğumuzu herkese gösterdik. Ruhumuzu da ortaya koyduk. Bu yaşadığımız tablo zaten geçici. Derbide bu işareti gördük. Seneye çok iyi bir takım olacağız. Gelecek sezon ise son 50 yılın en iyi Fenerbahçe’sini izleteceğiz” diye konuştuğu aktarıldı.

(Aksam)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:29
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