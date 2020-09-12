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Spor Teknik direktör Bülent Korkmaz, Konyaspor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı:
Spor

Teknik direktör Bülent Korkmaz, Konyaspor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı:

"En önemli sebep, geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan forvette, transferin onayım ve bilgim dışında gerçekleşmesidir"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:57:27 -
Teknik direktör Bülent Korkmaz, Konyaspor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı:

İSTANBUL (AA) - Teknik direktör Bülent Korkmaz, İttifak Holding Konyaspor'daki görevinden, kendisinden habersiz forvet transferi yapıldığı gerekçesiyle ayrıldığını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Bülent Korkmaz, "Ben hayatım boyunca her şeyi mücadele vererek, savaşarak ve tırnaklarımla kazıyarak elde ettim. Benim karakterimde hiçbir zaman mücadeleden ve zorluklardan kaçmak yoktur. Eğer ben geçen sene, içimizden birileri dahi 'Bu takım küme düştü.' dediği dönemde, haklı birçok mazeret ve sebebim olmasına rağmen, yaşana o sıkıntılı dönemde fırtınalı ortamda gemiyi terk etmediysem, gemiyi limana sağsalim yanaştırdıktan sonra şu an görevi bırakıyorsam, birçok sebebi var. Bunları da Konyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hilmi Kulluk'la paylaştım." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, ayrılma kararı alması hakkında, "Bugüne kadar yapılan transferlerimizde birlikte karar vererek, Ibrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ'ı aldık. En önemli sebep, geçen yıl en büyük sıkıntı yaşadığımız mevki olan forvette, transferin onayım ve bilgim dışında gerçekleşmesidir. Başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere, taraftara ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Konyaspor camiasına yürekten başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.


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