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Spor

Teknik direktör belli oldu

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Bayram Bektaş'la anlaştıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 00:31:00 -
Teknik direktör belli oldu

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı yeni teknik direktörlerinin Bayram Bektaş olduğunu duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gözbaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'de harcama limiti en düşük takımız. Takımın teknik patronunun sadece futbol düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu. O kişi Bayram Bektaş."

 

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