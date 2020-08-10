Teknik direktör belli oldu
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Bayram Bektaş'la anlaştıklarını bildirdi.
Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı yeni teknik direktörlerinin Bayram Bektaş olduğunu duyurdu.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Gözbaşı, şu ifadeleri kullandı:
"Süper Lig'de harcama limiti en düşük takımız. Takımın teknik patronunun sadece futbol düşünen, başarıya aç, kariyerine odaklı, futbolcu ağı geniş, genç ve iddialı bir kişi olması gerekiyordu. O kişi Bayram Bektaş."