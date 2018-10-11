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Teknesiyle denize açıldı, 8 bin palamutla geri döndü

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en önemli limanlarından Akçakoca'da, denize açılan balıkçılar tonlarca palamutla limana dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:46
Teknesiyle denize açıldı, 8 bin palamutla geri döndü

Düzce Akçakoca'da sabahın erken saatlerinde, 14 metrelik teknesiyle balık avına çıkan Yasin Birinci, limana 8 bin palamutla döndü.

Birinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 yıldır balıkçılıkla uğraştığını söyledi.

Bu yıl palamut bolluğu yaşandığını dile getiren Birinci, "Akçakoca bölgesinde şu an güzel avcılık var. 14 metrelik tekneden 8 bin balık geldi. Balık bereketli bu sene." dedi.

Birinci, palamudun tezgahlarda 8 liradan satıldığını aktararak, "Diğer illerde nakliye olduğu için 10 liradan satılıyor. Balıklar yaklaşık birer kilogram civarında. Şu an en uygun, organik, en verimli, en sağlıklı besin olan palamuda en uygun fiyatlarla vatandaşlarımız kavuşmuş oluyor." diye konuştu.

Yasin Birinci, palamut avcılığının ay sonuna kadar devam etmesini umduklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:46
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  3. Palamut
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