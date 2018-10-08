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Tekneleri su alan 43 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen ancak tekneleri su alan 43 kaçak göçmen kurtarıldı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:57
Tekneleri su alan 43 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, ancak içinde bulunduğu tekne su alınca zor anlar yaşayan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bu sabah, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu, Görecek Adası yakınlarında olan 'II Bahar' isimli teknenin su aldığı yönünde ihbar geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, teknedeki 43 kaçak göçmeni kurtardı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılandı. Kaçak göçmenlerin kimlik tespiti işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca su alan tekne de Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek, kıyıya getirildi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 16:57
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. kaçak göçmen

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