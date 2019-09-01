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Tekneler bereket için açıldı

Güney Marmara’nın balık merkezi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 Eylül’deki balık avlama yasağının kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize ağ atan balıkçılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’ne dönüş yaptı.

01 Eylül 2019 Pazar 07:16
Tekneler bereket için açıldı

Güney Marmara’nın balık merkezi Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1 Eylül’deki balık avlama yasağının kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "Vira Bismillah" diyerek denize ağ atan balıkçılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali’ne dönüş yaptı.


Açıklardaki hava muhalefeti nedeniyle ilk günde umdukları bolluğu bulamayan balıkçılar Hal’e istavrit ve gümüş ile döndü. İlk teknenin limana yanaşması ile mezata alınan yaklaşık 100 kasa istavrit kasası 200 ile 240 lira arasında fiyatlarla adeta kapış kapış satıldı. Az miktarda gelen levrek ise 90 ile 100 lira arasında alıcı buldu. Dakikalar içinde alıcısını bulan balıklar kamyonlara yüklenerek Balıkesir merkez ve ilçeleri ile bazı Anadolu illerine yola çıktı.


Gürtaş : Beklentilerimiz olumlu yönde


Gürtaş Balıkçılık yetkilisi Emin Gürtaş yeni sezonu İHA’ya değerlendirdi. Gürtaş, "Bugün hava muhalefeti nedeniyle ilk gün tekneler zayıf döndü. Beklentilerimiz olumlu yönde. Fakat hava iyi olmadığı için bir parça istavrit balığı geldi. Şu an denizden haber bekliyoruz. Olacak inşallah diye umut ediyoruz. Bu sene çoğunlukla istavrit, çinekop, hamsi bol olur. Palamut biraz daha zayıf duruyor. Sene itibarıyla hamsi 10 TL’ye düşebilir. İstavritin de 15-20 TL bandında olacağını tahmin ediyoruz"diye konuştu.


Balıkçı Necati Dıngaz ise tüm balıkçılara bereketli bir sezon dileyerek, vatandaşların ucuz balık yiyebilecekleri, balıkçı esnafının ise bereketle evlerine para götürebilecekleri bir sezon olmasını dilediklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 07:16
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