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Gündem Teknede yılbaşı partisine ceza yağdı
Gündem

Teknede yılbaşı partisine ceza yağdı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Yasağa rağmen İstabul Boğazı'nda teknede parti düzenleyen 14 kişiye ceza yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 22:49:00 -
Teknede yılbaşı partisine ceza yağdı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde tüm yurtta yılbaşı eğlenceleri yasaklandı. Yasaklar kapsamında polis ekipleri tarafından hem karada hem de denizde denetimler yapılıyor.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde bir tekneye binenlerin yılbaşı eğlencesi yaptığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edildi.

Ekipler tekneye yanaşarak 5'i mürettebat 14 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

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