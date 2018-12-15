Tekne alabora oldu, balıkçı öldü

Adana’nın Karataş ilçesinde balık avlamak için denize açılan Ahmet Aydın (64), teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybetti.



Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi açıklarında balık avlamak için denize attığı ağları toplayan Ahmet Aydın, teknesinin alabora olması sonucu suya düştü. Olayı fark eden Aydın’ın balıkçı arkadaşları bölgeye hareket etti. Arkadaşları Aydın’a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucuAhmet Aydın'ın, Şahin Tepesi mevkiinde kıyıya vuran cesedi bulundu.



Yapılan incelemenin ardından Aydın’ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.