Tekman HDP’den AK Parti’ye geçiyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine yönelik kararı sonrası HDP’nin az bir farkla kazandığı Erzurum’un Tekman ilçesi AK Parti’ye geçecek.

31 Mart Yerel seçimlerinde yüzde 48.53 oy oranı ile Tekman Belediye Başkanı seçilen HDP’li Müzahit Karakuş’un Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hendek olaylarına karıştığı ve bu nedenle Kanun Hükmünde Kararnameyle kamudan ihraç edildiği ortaya çıktı. PKK’nın şehir yapılanması KCK üyesi olduğu öğrenilen Karakuş’un bir daha kamu görevinde bulunamayacağı anlaşıldı. YSK’nın kararı gereği Tekman’da mazbata 46.5’lik oy oranıyla seçimi ikinci olarak tamamlayan AK Parti’li Mustafa Ergin’e verilecek.

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "Seçim propaganda dönemi ve adaylık süresince HDP’nin adayına yönelik itirazlarımız hep vardı. PKK ve KCK ile kol kola girmiş, bu nedenle kamudan ihraç edilmiş sözüm ona bu eğitimcinin tekrar kamuda görev alamayacağını kanunlar söylüyor. Biz de buradan hareketle itirazlarımızı yaptık. YSK’nın aldığı bu karar memnuniyet vericidir. Sur ve hendek olaylarında yer almış, vatanına, milletine silah doğrulmuş bir yapının harcı olan bu isimlerin Tekmanımıza verecek hiçbir şeyi yoktur. Süreci il, ilçe teşkilatlarımızla yakından takip ediyoruz" dedi.