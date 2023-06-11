Teklif yaptı mı? Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Hürriyet gazetesinde ortaya atılan ‘dört ünlü iş adamına başkanlık teklifi’ iddiasını sert bir dille yalanladı.

Fenerbahçe’de seçimli olağanüstü genel kurul yapılması için sürpriz iddialar gündemde dolaşıyor. Hürriyet’ten Mehmet Arslan, Aziz Yıldırım’ın 4 ünlü iş adamına başkanlık teklifi götürdüğünü öne sürdü. Aziz Yıldırım ise bu haberin doğru olmadığını açıkladı.

Yıldırım’ın açıklaması şöyle: “Bugünkü Hürriyet Gazetesi’nde Mehmet Arslan imzasıyla yer alan, hakkımda bir çok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır. Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçekdışıdır. Kendisine ‘hırsız’ diyenleri işten atamayanların, bu şekilde yalan haber yapmasına itibar etmeyiniz.”

Arslan’ın Yıldırım tarafından yalanlanan yazısından ilgili kısım şöyle:

“Geçtiğimiz sezon, “Seni taraftar ile göndereceğim” diyerek Ali Koç’a mesaj gönderen eski başkan Aziz Yıldırım çalışmalara başladı. Yıldırım, çok ünlü 4 Fenerbahçeli işadamına mesaj gönderdi.

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– Başkanlık için hazır mısınız? Hazırsanız çalışmaya başlayalım.

Bu 4 isimden henüz bir yanıt alabilmiş değil. Ama “Hayır” yanıtına karşın da ‘B planı hazır.’

Gerekirse kendisi aday olacak. Şimdiden eski arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Bunlar dün itibariyle Fenerbahçe’nin gerçekleri. Yarın ne olur, hep birlikte göreceğiz…”

Kaynak: TELE 1