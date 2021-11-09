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Dünya Teklif kabul edilirse Batı Trakya’da yeni bir il doğacak
Dünya

Teklif kabul edilirse Batı Trakya’da yeni bir il doğacak

Kuzey Meriç bölgesinin ayrı bir il olması için inisiyatif üstlenen heyet, il genelindeki görüşmelerini sürdürüyor. Teklif kabul edilirse Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya’da yeni bir il doğmuş olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 05:10:00 -
Teklif kabul edilirse Batı Trakya’da yeni bir il doğacak

 Yeni Akit  Ankara 

Kuzey Meriç’in il haline getirilmesini öneren ve bu amaçla inisiyatif üstelenen heyet, bölge milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri tamamladı. Türklerin yayın organı Gündem Gazetesi’nde yayınlanan habere göre heyetin, Meriç milletvekilleri Anastasios Dimoshakis, Hristos Dermencopulos, Stavros Keleçis ve Anastasia Gara ile bir araya geldiği ifade edildi. Milletvekillerine kuzey Meriç bölgesinin içinde bulunduğu durumu aktaran heyetin, bölgenin ekonomik anlamda çok büyük sorunlar yaşadığını ve adeta bir çöküş içinde olduğunu aktardığı ifade edildi.

Milletvekilleriyle görüştüler

Kuzey Meriç bölgesinin Meriç ilinden ayrılarak ayrı bir il yapılmasını isteyen heyetle görüşen milletvekillerinin, bölgedeki sorunların olduğunu kabul ettiklerini, bölgenin karşı karşıya olduğu sorunların ve çözüm önerilerinin gündeme gelmesini desteklediklerini ancak ayrı bir il konusunda bazı çekincelerinin olduğunu heyete aktardığı bildirildi. Kuzey Meriç bölgesinin ayrı bir il olması için girişimlerde bulunan heyetin önümüzdeki günlerde il genelindeki yerel yönetimlerle buluşacakları ifade edildi.

 

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