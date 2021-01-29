Tekkeköy’e devasa “Yaşam Merkezi” kuruluyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tekkeköy’de 146.879,58 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmaz üzerinde mağazalar ve yöresel ürün satış alanlarını da içeren bir alışveriş merkezi, sinema ve sanat galerileri, konaklama alanı, en az 1.000,00 m² büyüklüğünde kadın ve aile merkezi-gençlik merkezi ve çocuk dünyası (çocuk oyun alanları), dinlenme tesisi, botanik park, kış bahçesi, rekreasyon düzenlemesi ve açık otopark yapılması işini ihaleye çıkardı. Tapuya 29 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi yapılarak projenin işletme cirosundan Samsun Büyükşehir Belediyesine pay verilmek suretiyle 29 yıl süre ile işletilmesi, süre sonunda Samsun Büyükşehir Belediyesine devredilmesi işi KAPALI TEKLİF USULÜ ve Yap-İşlet-Devret modeliyle ihaleye çıkarıldı. Proje’nin 24 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

İhale 05.02.2021 tarih ve saat 14:30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümeni Toplantı Salonu’nda yapılacak.

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