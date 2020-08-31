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Aktüel Tekirdağlı balıkçılar av sezonunu açtı
Aktüel

Tekirdağlı balıkçılar av sezonunu açtı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 23:52:04 -
Tekirdağlı balıkçılar av sezonunu açtı

TEKİRDAĞ (AA) - Denizlerde av yasağının bu gece sona erecek olması dolayısıyla Tekirdağ'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi tarafından balıkçı barınağında 2020-2021 sezonu açılış programında dua edildi.

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bütün balıkçılara bol ve bereketli bir av sezonu geçirmeleri dileğinde bulunarak, tatlı ikram etti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da verimli bir yıl olması için dua ederek sezonu açacaklarını dile getirdi.

Pehlivanoğlu, saat 24.00'ten sonra balıkçıların ağları denize atacaklarını ifade ederek, balık bol olursa hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünün güleceğini ifade etti.

Balıkçı İdris Şeremet de geçen yıl sezonu erken kapattıklarını ve yeni umutlarla sezona başlayacaklarını aktardı.

Şeremet, bu yıl palamudun bol olmasını beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tadilatlarımızı ve tüm hazırlıklarımızı yaptık. Herkes "vira bismillah" demek için her sene böyle bir heyecanla başlıyor. Palamut bu sene balıkçının da vatandaşın da yüzünü güldürecek. Ağlarımızı denize atıp nasibimizi arayacağız."

Gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar, yasağın sona ermesiyle ağ atarak gece boyunca avlanacak.

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