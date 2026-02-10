  • İSTANBUL
Canlı yayında resmen duyuruldu: Icardi'nin imza atacağı ülke açıklandı
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Canlı yayında resmen duyuruldu: Icardi'nin imza atacağı ülke açıklandı

Wanda Nara ile boşanma süreci devam eden Icardi, sevgilisi China Suárez düğünlerini planlamaya başladılar bile: Seçtikleri ülke herkesi şaşırttı.

#1
Foto - Canlı yayında resmen duyuruldu: Icardi'nin imza atacağı ülke açıklandı

İtalya'da eski eşi Wanda Nara ile mahkemesi devam eden Icardi, bu yıl evlenmek için görkemli bir teklif hazırlıyor. Sevgilisi China Suárez'le mutlu bir beraberliği olan Galatasaray'ın forvet oyuncusunun düğün için seçtiği ülke ise şaşırttı.

#2
Foto - Canlı yayında resmen duyuruldu: Icardi'nin imza atacağı ülke açıklandı

İtalya'da eski eşi Wanda Nara ile mahkemesi devam eden Icardi, bu yıl evlenmek için görkemli bir teklif hazırlıyor. Sevgilisi China Suárez'le mutlu bir beraberliği olan Galatasaray'ın forvet oyuncusunun düğün için seçtiği ülke ise şaşırttı.

#3
Foto - Canlı yayında resmen duyuruldu: Icardi'nin imza atacağı ülke açıklandı

Bilgiler, Facundo Ventura tarafından "La Mañana con Moria" (eltrece) programında ortaya çıkarıldı. Ventura, forvet oyuncusunun kendi tarzına uygun olarak gösterişli bir evlilik teklifi hazırladığını iddia etti.

#4
Foto - Canlı yayında resmen duyuruldu: Icardi'nin imza atacağı ülke açıklandı

Asıl sürpriz, Ventura'nın düğünün yapılacağı yeri açıklamasıyla geldi. Birçoğunun tahmin ettiğinin aksine – Avrupa, Türkiye veya kartpostal güzelliğinde bir yer – düğün Arjantin'de olacak.

