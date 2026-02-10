Canlı yayında resmen duyuruldu: Icardi'nin imza atacağı ülke açıklandı

İtalya'da eski eşi Wanda Nara ile mahkemesi devam eden Icardi, bu yıl evlenmek için görkemli bir teklif hazırlıyor. Sevgilisi China Suárez'le mutlu bir beraberliği olan Galatasaray'ın forvet oyuncusunun düğün için seçtiği ülke ise şaşırttı.