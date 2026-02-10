Hakan Fidan'dan 'savaş' açıklaması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon yayınında İran-ABD müzakerelerinden Suriye’deki gelişmelere kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Bölgesel istikrarın korunması gerektiğini belirten Fidan, diplomasinin tüm imkânlarını seferber ettiklerini dile getirdi.

İran-ABD görüşmelerinde nükleer odaklı süreç

Bakan Fidan, Umman’da yürütülen İran-ABD temaslarına dair umut verici bir tablonun oluştuğunu belirtti. Tarafların uzun bir aradan sonra ortak bir irade sergilemesini kıymetli bulduğunu ifade eden Fidan, nükleer meselenin çözümünün diğer sorunları da kolaylaştıracağını aktardı. Bölgedeki askeri hareketliliğin risklerine değinen Bakan, olası bir çatışmanın enerji altyapılarına zarar vererek büyük bir krize sebep olabileceği uyarısında bulundu. Mevcut tabloda ani bir savaş tehdidinin zayıf bir ihtimal olduğunu kaydeden Fidan, bölge ülkelerinin yeni bir yükü taşıma kapasitesinin sınırda olduğunu hatırlattı.

Suriye’deki entegrasyon süreci

Suriye’deki iç dinamikleri yakından takip ettiklerini söyleyen Fidan, Şam yönetimi ile bölgedeki unsurlar arasındaki entegrasyon çabalarını önemli bir adım olarak nitelendirdi. Türkiye’nin geçmişten bu yana Suriye’deki Kürtlerin vatandaşlık hakları ve temsili konusunda hassas davrandığını belirten Fidan, mevcut yönetimin bu konudaki adımlarını yerinde bulduğunu ifade etti. Bölgedeki yapıların Türkiye ve Irak’ın güvenliğini tehdit eden emellerden arınması gerektiğini vurgulayan Bakan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması halinde daha huzurlu bir geleceğin mümkün olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin seyri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki bağın karşılıklı saygıya dayandığını belirtti. Her iki liderin de benzer mücadele süreçlerinden geçmesinin bu diyalogda bir aynılık yarattığını ifade eden Fidan, liderler arasındaki bu sağlıklı iletişimin devlet çıkarları adına somut ve olumlu neticeler verdiğini aktardı.

Avrupa Birliği ile son yıllarda yürütülen yoğun temasların meyvelerini vermeye başladığını söyleyen Bakan Fidan, ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşıma arayışında olduklarını belirtti. Türkiye’nin bölgesindeki en büyük şansının istikrarlı bir yönetim anlayışı olduğunu hatırlatan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın irade makamındaki varlığının bölge barışı için bir güvence teşkil ettiğini sözlerine ekledi.