10 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٥٢) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجٖيبُونَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلٖيلاًࣖ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(52) O gün Allah sizi çağıracak ve siz, (dünyada) çok az kaldığınız zannı içinde O’na hamdederek çağrısına uyacaksınız.”



(İsrâ Suresi, 17/52) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



Yeniden dirilme ile başlayan hayatta artık insanların Allah’a âsi olma, günah işleme özgürlükleri bulunmayacaktır.



Nitekim Allah kabirdekileri mahşere çağırdığında inanan inanmayan bütün insanlar O’nu övgüyle anarak buyruğuna boyun eğeceklerdir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 490







ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Sadaka zengine helal değildir; sağlığı yerinde güç kuvvet sahibine de helal değildir.



O, sersefil edici, fakre düşen, haysiyeti kırıcı borca giren, eleme boğan kana bulaşan kimseler dışında hiç kimseye helal değildir.



Öyleyse, kim malını artırmak için insanlara el açarsa, bu, kıyamet günü suratında cırmalama yaralarına ve cehennemde yiyeceği kızgın taşlara dönüşür.



Öyleyse (buyursun) dileyen azla yetinsin, dileyen de çoğaltmaya çalışsın."



Kaynak: Tirmizî, Zekat 23, 653









