Yönetime bizzat iletti... Daha 2 maça çıkan Noa Lang'dan bomba istek: Bu ne hız böyle
Galatasaray'a ara transfer döneminde gelen ve kırk yıllık Galatasaraylı gibi oynayan Lang'i isteği şaşırttı.
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, performansıyla geçer not aldı. Kariyer planını sarı-kırmızılılarda kalmak üzerine kuran Lang'ın İstanbul'daki maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getirttiği ve sosyal medya için çalışmalar yaptırdığı belirtildi. Daha sarı-kırmızılı formayla 2 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, yönetimden dikkat çeken bir talepte bulundu.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak Napoli'den renklerine bağladığı Noa Lang, 2 maçta gösterdiği performansla güven verdi. Son oynanan Çaykur Rizespor maçında asist katkısı veren Hollandalı futbolcunun yönetimden çarpıcı bir talepte bulunduğu belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre, tüm kariyer planını Galatasaray'a göre yapan Noa Lang, Napoli'den bonservisinin alınmasını talep etti. Lang'ın eşinin de İstanbul'da kalıcı olarak oturacakları bir ev aradığı ifade edildi.
Noa Lang'ın ayrıca İstanbul'daki maçlara yurt dışından özel fotoğrafçısını getirttiği ve sosyal medya için çalışmalar yaptırdığı belirtildi.
Hollandalı yıldızın satın alma opsiyonu 30 milyon euro. 26 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro kiralama bedeli ödendi.
