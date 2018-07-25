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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Ergene ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:10
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza Tekirdağ’ın Ergene ilçesi sınırlarında Velimeşe Mahallesi yakınlarındaki TEM Otoyolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu yönünden Çerkezköy yönüne gitmekte olan Onur Kırmacı idaresindeki 34 KP 0985 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesin sonucu kontrolden çıktı. Önce bariyere çarpan otomobil ardından takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü Onur Kırmacı (25) olay yerinde hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan Osman Özdem ise yaralandı. Yaralı Osman Özdem olay yerine gelen ambulans ile Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ölen sürücünün cenazesi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:10
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