  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'daki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama
Aktüel

Tekirdağ'daki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:38:28 -
Tekirdağ'daki suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çerkezköy Adliyesine getirilen zanlılardan 6'sı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 5 zanlı adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Dün, nitelikli yağma, tehdit, silah kaçakçılığı ve tefecilik gibi suçlamalarla 12 şüpheli yakalanmış, daha sonra ekiplerin çalışmasıyla 2 kişi daha gözaltına alınarak 14 zanlı adliyeye sevk edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı
Dünya

2 milyon varil petrol taşıyan tanker yandı

Hint Okyanusu'nda yer alan Sri Lanka'nın doğu kıyısında Hindistan'a ait "Indian Oil Corp" isimli petrol tankerinde yangın çıktı. Tankerde bu..
İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti
Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi esnafı, belediyenin ilgisizliği nedeniyle çöp dağları oluşmasına tepki gösterdi
Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu
Medya

Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu

Ahlaksız dizileri ile toplum aile yapısının kuyusunu kazan Yahudi menşeili FOX TV’nin rezillikleri bitmiyor. RTÜK’ün umursamaz tavrı nedeniy..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı