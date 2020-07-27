  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ’da yaşamını yitiren Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:19:29 -
Tekirdağ’da yaşamını yitiren Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi 90 yaşındaki Avni Ezici, son yolculuğuna uğurlandı.

Evinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitiren Ezici için Doğcalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ezici'nin ailesi, Hayrabolu Kaymakam Vekili İsmail Altan Demirayak, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Şener Kopal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz ve vatandaşlar katıldı.

Ezici'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Doğcalı Mahalle mezarlığına defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı