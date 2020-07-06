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Aktüel

Tekirdağ'da yangın sonucu 200 dönüm ekili alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-06 21:33:54 -
Tekirdağ'da yangın sonucu 200 dönüm ekili alan zarar gördü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akçahalil Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinleri kendi çabalarıyla yangını söndüremeyince, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 200 dönüm ekili alan zarar gördü.


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