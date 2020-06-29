  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ'da uzman onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-29 17:59:50 -
Tekirdağ'da uzman onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Mutlu, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mutlu, Çorlu ilçesi Tek Kavak mevkisinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Mutlu için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Mutlu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve protokol üyeleri katıldı.

Mutlu'nun naaşı, duaların ardından defnedilmek üzere Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine uğurlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı