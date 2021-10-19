  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Gündem

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:45:00 -
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevresinde "Dadaş" lakabıyla tanınan Ş.Ö'nün İstanbul'dan getirdiği uyuşturucuyu Tekirdağ'da "torbacı" diye tabir edilen kişilere satacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Gazioğlu Kavşağı'ndaki akaryakıt istasyonuna girişte şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu.

Araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, şeffaf naylon içinde 102 gram metamfetamin, kuru sıkıdan bozma tabanca, şarjör ve ucunda bilye olan 6 mermi ele geçirildi.

Otomobildeki İ.Ç, Ö.Ş ve Ş.Ö gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
Siyaset

Kulisler kaynıyor! Tansiyon yükseliyor... Saadet Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na sert tepki!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiye yönelik skandal sözleri, Millet İttifakında ortalığı karıştırdı. Kulisler bu konuyla il..
Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası
Aktüel

Lahana tüketmenin 5 inanılmaz faydası

Lezzetli yemekler hazırlarken kullanabileceğiniz lahananın sağlığınız üzerindeki etkileri öğrenerek mutfağınızın baş tacı yapmaya hazır olun..
Fırsatçılar harekete geçti! Bir günde yüzde 90 zam yaptılar
Ekonomi

Fırsatçılar harekete geçti! Bir günde yüzde 90 zam yaptılar

Son günlerde paketlenmiş ürünlerde yaşanan tedarik sorunu sonrası fırsatçılar yine devreye girdi. Bazı ürünlerde yüzde 90 zam yapıldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay